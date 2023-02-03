Москвичам пообещали похолодание в первые февральские выходные

Жителей Москвы в первые выходные февраля ожидает небольшое похолодание, сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он указал, что сейчас на столичную зону влияет южный циклон, однако на следующей неделе он начнёт уходить и давление будет расти.

"На выходных — погода пасмурная, облачная, небольшой снег. На дорогах — гололедица, ветер северо-восточный. Температура ночью — -2...-4 °С, в субботу днём — 0...-2 °С. В воскресенье ночью — -3...-5 °С, днём — -1...-3 °С", — поделился он в беседе с RT.

Во вторник, 7 февраля, жителей и гостей столицы ожидает самый холодный день — -3...-8 °С. Далее столбики термометров опять поползут вверх.