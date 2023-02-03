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3 февраля, 11:02

Семья из Ноябрьска назвала новорождённую дочь Россией

Супруги из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Людмила и Александр стали родителями во второй раз и весьма патриотично подошли к выбору имени новорождённой малышки — назвали её Россией. Мама девочки рассказала, почему они с мужем выбрали это имя.

"Когда многие люди говорят, что им стыдно, уезжают, я решила наоборот. Нам не стыдно, мы гордимся, мы любим свою страну. Мы гордимся тем, что мы русские", — поделилась женщина с kp.ru.

Старшего брата девочки зовут Николай, а дочери решили дать особенное имя. Девочка появилась на свет 31 января, однако назвать малышку Россией супруги договорились ещё до того, как женщина забеременела.

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Согласно официальным данным загса Москвы, в 2022 году самыми популярными именами новорождённых малышей в столице стали Александр и София. А вот в топ самых необычных попали Урал, Авокадий, Лавр-Космос и другие.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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