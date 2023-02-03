Семья из Ноябрьска назвала новорождённую дочь Россией

Супруги из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Людмила и Александр стали родителями во второй раз и весьма патриотично подошли к выбору имени новорождённой малышки — назвали её Россией. Мама девочки рассказала, почему они с мужем выбрали это имя.

"Когда многие люди говорят, что им стыдно, уезжают, я решила наоборот. Нам не стыдно, мы гордимся, мы любим свою страну. Мы гордимся тем, что мы русские", — поделилась женщина с kp.ru.