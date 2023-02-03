"Ростех" отгрузил Минобороны первую в 2023 году партию БМП-3

Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отгрузил Минобороны России партию боевых машин пехоты БМП-3, ставшую первой в этом году. Эта техника востребована в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в пресс-службе организации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках государственного оборонного заказа 2023 года", — уточнили в пресс-службе предприятия.

БМП-3 были изготовлены на Курганмашзаводе. Они оснащены основным прицелом наводчика-оператора "Содема" и дополнительными комплектами защиты — броневыми экранами и решётками. Помимо них в этом году планируется поставить Российской армии десантные БТР-МДМ и военную технику после капитального ремонта.