Киевские власти готовы пойти на всё ради достижения целей и интересов США. Доказательство тому — теракт на Крымском мосту. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, представив личному составу нового главу МВД полуострова генерал-майора полиции Игоря Илларионова.

"Эта тема касается каждого сотрудника органов внутренних дел, в какой бы службе он ни работал. Теракт на Крымском мосту показал, что украинские соседи готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов заокеанских хозяев киевских марионеток", — приводит слова Колокольцева пресс-служба МВД.