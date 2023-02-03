Колокольцев уличил Киев в готовности пойти на всё ради интересов США
Колокольцев: Теракт на Крымском мосту показал, что Киев пойдёт на всё ради интересов США
Киевские власти готовы пойти на всё ради достижения целей и интересов США. Доказательство тому — теракт на Крымском мосту. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, представив личному составу нового главу МВД полуострова генерал-майора полиции Игоря Илларионова.
"Эта тема касается каждого сотрудника органов внутренних дел, в какой бы службе он ни работал. Теракт на Крымском мосту показал, что украинские соседи готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов заокеанских хозяев киевских марионеток", — приводит слова Колокольцева пресс-служба МВД.
В связи с тем, что территория республики находится вблизи зоны специальной военной операции, к деятельности подразделений МВД на его территории применены повышенные требования, продолжил он. По словам Колокольцева, в числе приоритетных задач сотрудников полиции в республике — недопущение попыток дестабилизировать ситуацию, защита объектов критической инфраструктуры, а также их готовность к "грамотным и чётким действиям в любых условиях оперативной обстановки".
Ранее Лайф рассказывал, что утром 31 января на Крымском мосту возобновили движение автомобилей и автобусов после проведения ремонтно-восстановительных работ. В этот же день стало известно, что строители завершили надвижку четвёртого и последнего пролёта левой стороны автомобильной части моста.