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3 февраля, 11:18

Колокольцев уличил Киев в готовности пойти на всё ради интересов США

Колокольцев: Теракт на Крымском мосту показал, что Киев пойдёт на всё ради интересов США

Киевские власти готовы пойти на всё ради достижения целей и интересов США. Доказательство тому — теракт на Крымском мосту. Об этом заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, представив личному составу нового главу МВД полуострова генерал-майора полиции Игоря Илларионова.

"Эта тема касается каждого сотрудника органов внутренних дел, в какой бы службе он ни работал. Теракт на Крымском мосту показал, что украинские соседи готовы пойти на любые жертвы ради достижения своих интересов и интересов заокеанских хозяев киевских марионеток", — приводит слова Колокольцева пресс-служба МВД.

В связи с тем, что территория республики находится вблизи зоны специальной военной операции, к деятельности подразделений МВД на его территории применены повышенные требования, продолжил он. По словам Колокольцева, в числе приоритетных задач сотрудников полиции в республике — недопущение попыток дестабилизировать ситуацию, защита объектов критической инфраструктуры, а также их готовность к "грамотным и чётким действиям в любых условиях оперативной обстановки".

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Ранее Лайф рассказывал, что утром 31 января на Крымском мосту возобновили движение автомобилей и автобусов после проведения ремонтно-восстановительных работ. В этот же день стало известно, что строители завершили надвижку четвёртого и последнего пролёта левой стороны автомобильной части моста.

Обложка ©

"МВД медиа"

Оксана Попова

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