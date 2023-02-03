Названы сроки строительства двух новых российских атомных ледоколов

Росатомфлот подписал контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, первый будет спущен на воду в 2028 году, а второй — в 2030-м. Об этом говорится на сайте предприятия.

"2 февраля ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220", — указано в тексте.

Профинансируют проект из средств федерального бюджета и за счёт "Атомфлота" в пропорции 50 на 50. В компании напомнили, что строительство ледоколов — это ключевой момент комплексного развития Арктической зоны РФ. Итогом станет увеличение числа грузоперевозок в акватории Северного морского пути.

"Современные атомные ледоколы являются фундаментом успешности арктических проектов. В высоких широтах только мы можем обеспечить безопасную проводку судов с поддержанием коммерческой скорости", — подчеркнул и.о. гендиректора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.