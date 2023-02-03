Названы сроки строительства двух новых российских атомных ледоколов
Росатомфлот заключил договор на строительство пятого и шестого ледоколов проекта 22220
Росатомфлот подписал контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, первый будет спущен на воду в 2028 году, а второй — в 2030-м. Об этом говорится на сайте предприятия.
"2 февраля ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220", — указано в тексте.
Профинансируют проект из средств федерального бюджета и за счёт "Атомфлота" в пропорции 50 на 50. В компании напомнили, что строительство ледоколов — это ключевой момент комплексного развития Арктической зоны РФ. Итогом станет увеличение числа грузоперевозок в акватории Северного морского пути.
"Современные атомные ледоколы являются фундаментом успешности арктических проектов. В высоких широтах только мы можем обеспечить безопасную проводку судов с поддержанием коммерческой скорости", — подчеркнул и.о. гендиректора ФГУП "Атомфлот" Леонид Ирлица.
Ранее в Росморречфлоте завили, что грузооборот российских морских портов вернулся на допандемийный уровень и составляет 840 миллионов тонн в год. В наступившем году данный результат может быть превзойдён. Так, планируется введение четырёх крупных проектов — терминала СПГ в Мурманской области, угольного терминала "Суходол" в Приморском крае, универсального портового терминала в Усть-Луге, а также установка плавучего хранилища газа в бухте Бечевинская.
ТАСС / AP / Dmitri Lovetsky