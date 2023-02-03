Раскрыта цель вброса о предложении ЦРУ отдать России 20% Украины
Политолог Мартынов счёл частью инфовойны слух о предложении ЦРУ отдать России 20% Украины
Политолог Алексей Мартынов прокомментировал статью о переговорах главы ЦРУ Уильяма Бёрнса с Кремлём, где утверждается, что стороны якобы обсуждали передачу России 20% территории Украины в обмен на прекращение спецоперации. Он заметил, что информационно-психологическая война нацелена воздействовать на настроение и поведение населения и такие слухи из различных анонимных источников являются её инструментом.
"Это полная чушь, но в условиях информационно-психологической войны заходит всё что угодно. Главный принцип — не дать объекту воздействия времени на рефлексию. То есть чем меньше вы думаете и осмысливаете данную информацию, тем сильнее акторы добиваются своей цели", — заметил Мартынов в беседе с телеканалом "360".
Более того, всяческое продвижение подобных сообщений делает человека непосредственным участником этой инфовойны, который выступает на стороне противника, подчеркнул директор Международного института новейших государств.
Тем временем сообщение газеты Neue Zürcher Zeitung о том, что глава ЦРУ предлагал России отдать 20% украинской территории для завершения конфликта, уже опровергли и в Белом доме, и в Кремле.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka