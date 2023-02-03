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Опубликовано 3 февраля 2023, 11:37
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Раскрыта цель вброса о предложении ЦРУ отдать России 20% Украины

Политолог Мартынов счёл частью инфовойны слух о предложении ЦРУ отдать России 20% Украины

Политолог Алексей Мартынов прокомментировал статью о переговорах главы ЦРУ Уильяма Бёрнса с Кремлём, где утверждается, что стороны якобы обсуждали передачу России 20% территории Украины в обмен на прекращение спецоперации. Он заметил, что информационно-психологическая война нацелена воздействовать на настроение и поведение населения и такие слухи из различных анонимных источников являются её инструментом.

"Это полная чушь, но в условиях информационно-психологической войны заходит всё что угодно. Главный принцип — не дать объекту воздействия времени на рефлексию. То есть чем меньше вы думаете и осмысливаете данную информацию, тем сильнее акторы добиваются своей цели", — заметил Мартынов в беседе с телеканалом "360".

Более того, всяческое продвижение подобных сообщений делает человека непосредственным участником этой инфовойны, который выступает на стороне противника, подчеркнул директор Международного института новейших государств.

В США отрицают, что Бёрнс предлагал Путину 20 процентов территории Украины
В США отрицают, что Бёрнс предлагал Путину 20 процентов территории Украины

Тем временем сообщение газеты Neue Zürcher Zeitung о том, что глава ЦРУ предлагал России отдать 20% украинской территории для завершения конфликта, уже опровергли и в Белом доме, и в Кремле.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Ирина Фальке
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