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3 февраля, 11:37

Швейцария пересмотрит отношения с Россией без учёта мнения Москвы

МИД: Швейцария пересмотрит отношения с Россией в 2023 году без обсуждений с Москвой

Разработка новой стратегии по отношениям между Россией и Швейцарией будет осуществляться без учёта мнения Москвы. Как заявил РИА "Новости" официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер, документ могут принять во второй половине этого года.

"Стратегия основана на интересах и приоритетах Швейцарии. Привлекать другие государства к этой работе не планируется", — сказал он в ответ на вопрос, будут ли проведены какие-либо переговоры с РФ по стратегии.

О том, что Швейцария намерена пересмотреть отношения с Россией, внеся изменения в следующую внешнеполитическую стратегию, стало известно 1 февраля. К тому же после начала российской спецоперации "нейтральная" Швейцария не раз вводила санкции против РФ, блокировала активы и недвижимость россиян, а также приостановила соглашение об упрощённом визовом режиме.

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Unsplash

Оксана Попова

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