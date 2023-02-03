Швейцария пересмотрит отношения с Россией без учёта мнения Москвы
МИД: Швейцария пересмотрит отношения с Россией в 2023 году без обсуждений с Москвой
Разработка новой стратегии по отношениям между Россией и Швейцарией будет осуществляться без учёта мнения Москвы. Как заявил РИА "Новости" официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер, документ могут принять во второй половине этого года.
"Стратегия основана на интересах и приоритетах Швейцарии. Привлекать другие государства к этой работе не планируется", — сказал он в ответ на вопрос, будут ли проведены какие-либо переговоры с РФ по стратегии.
О том, что Швейцария намерена пересмотреть отношения с Россией, внеся изменения в следующую внешнеполитическую стратегию, стало известно 1 февраля. К тому же после начала российской спецоперации "нейтральная" Швейцария не раз вводила санкции против РФ, блокировала активы и недвижимость россиян, а также приостановила соглашение об упрощённом визовом режиме.
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