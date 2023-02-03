Швейцария пересмотрит отношения с Россией без учёта мнения Москвы

Разработка новой стратегии по отношениям между Россией и Швейцарией будет осуществляться без учёта мнения Москвы. Как заявил РИА "Новости" официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер, документ могут принять во второй половине этого года.

"Стратегия основана на интересах и приоритетах Швейцарии. Привлекать другие государства к этой работе не планируется", — сказал он в ответ на вопрос, будут ли проведены какие-либо переговоры с РФ по стратегии.