Преподаватель йоги назвал позу, которая облегчит головную боль за 10 минут

Облегчить течение мигрени можно всего за десять минут, главное — принять правильную позу. Таким секретом в беседе с "Газетой.ру" поделился преподаватель йоги с 30-летним стажем и эксперт проекта RamaYoga Александр Фурашов.

Речь идёт о шавасане, перед выполнением которой важно закрыть шторы, избавив себя от раздражающего света, выпить горячего чая, а также замотать уши и глаза бинтом. Сама поза представляет собой лежание на спине с расслабленными руками и ногами. Далее — десять минут удлинённых вдохов и выдохов.

Фурашов добавил, что важно своевременно обращаться к специалистам, а также внимательно следить за своим состоянием во время выполнения упражнения. "Главная задача — не навредить себе и не усугубить ситуацию", — заключил он.