В Волжском упавший с третьего этажа ребёнок до утра пролежал в снегу, пока мать гуляла

В Волжском пятилетний ребёнок выпал из окна и пролежал в снегу до утра, пока его мать отдыхала в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Волгоградской области.

Вернувшись под утро, горе-мать встретила у дома полицейских, которые поведали, что её сын был найден в сугробе под окнами дома. Мальчик выпал с третьего этажа и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", вину она признала. Известно, что мать уже состоит на учёте в отделе ПДН, а в квартире, где произошёл инцидент, они с сыном живут всего два дня.