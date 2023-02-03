В Волжском упавший с третьего этажа ребёнок до утра пролежал в снегу, пока мать гуляла
В Волжском выпавший из окна третьего этажа мальчик всю ночь пролежал в снегу
В Волжском пятилетний ребёнок выпал из окна и пролежал в снегу до утра, пока его мать отдыхала в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Волгоградской области.
По данным полиции, вечер среды жительнице Волжского показался слишком скучным и она решила разбавить уныние спиртным. Однако домашних посиделок оказалось мало, поэтому женщина вместе с подругой отправилась в клуб, предварительно уложив пятилетнего сына спать.
Вернувшись под утро, горе-мать встретила у дома полицейских, которые поведали, что её сын был найден в сугробе под окнами дома. Мальчик выпал с третьего этажа и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Против женщины возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности", вину она признала. Известно, что мать уже состоит на учёте в отделе ПДН, а в квартире, где произошёл инцидент, они с сыном живут всего два дня.
Ранее Лайф сообщал, что в подмосковных Люберцах молодая мать с двухмесячным ребёнком выпала из окна 14-го этажа. Оба погибли.
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