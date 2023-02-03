Войска России уничтожили украинскую "Точку-У" и NASAMS под Красноармейском

Российские войска нанесли удар по 86 артиллерийским частям ВСУ и уничтожили украинскую установку "Точка-У" в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", — отметил он.

Под Красноармейском в ДНР также поражены пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии, добавил Конашенков.