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Опубликовано 3 февраля 2023, 12:14

Войска России уничтожили украинскую "Точку-У" и NASAMS под Красноармейском

Российские войска нанесли удар по 86 артиллерийским частям ВСУ и уничтожили украинскую установку "Точка-У" в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", — отметил он.

Под Красноармейском в ДНР также поражены пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии, добавил Конашенков.

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Также сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Червоноармейское Херсонской области сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

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ТАСС / Виктор Толочко

Татьяна Миссуми
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