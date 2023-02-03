В Раде напугали украинцев гражданской войной из-за мирного договора с Россией

Депутат Верховной рады, блогер и телеведущий Александр Дубинский считает, что на Украине есть граждане, которые согласны на всё ради возвращения к мирной жизни, но якобы существует "значительная часть" населения, которая не готова идти на уступки России. По его оценке, это может обернуться даже гражданской войной в Незалежной.

"Две части общества в одной стране, конфликт уже не просто идеологический, этот конфликт уже будет замешан на крови. И несогласие одной части общества с другой по поводу мирного плана может привести к катастрофическим последствиям, к гражданской войне", — поведал Дубинский на своём ютуб-канале.