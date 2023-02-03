В Раде напугали украинцев гражданской войной из-за мирного договора с Россией
Депутат Рады Дубинский заявил, что мирный договор с Россией приведёт к гражданской войне
Депутат Верховной рады, блогер и телеведущий Александр Дубинский считает, что на Украине есть граждане, которые согласны на всё ради возвращения к мирной жизни, но якобы существует "значительная часть" населения, которая не готова идти на уступки России. По его оценке, это может обернуться даже гражданской войной в Незалежной.
"Две части общества в одной стране, конфликт уже не просто идеологический, этот конфликт уже будет замешан на крови. И несогласие одной части общества с другой по поводу мирного плана может привести к катастрофическим последствиям, к гражданской войне", — поведал Дубинский на своём ютуб-канале.
Так парламентарий отреагировал на сообщение швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung о том, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс в середине января якобы предложил Киеву и Москве план "мирного урегулирования" для завершения конфликта. Предложения, по данным издания, подразумевали передачу России около 20% территории Незалежной, что может быть примерно равно Донбассу. Впрочем, это уже опровергли и в Белом доме, и в Кремле.
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