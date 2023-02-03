На Донецком направлении российские войска заняли более выгодные рубежи
Минобороны: Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
В ходе наступления на Донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи и позиции. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также ВС РФ уничтожили там за сутки до 40 солдат ВСУ.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица "Мста-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", — сказал он на брифинге.
Ранее в Минобороны РФ подсчитали уничтоженную технику ВСУ с начала спецоперации. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, бойцы ВС РФ уничтожили 381 самолёт, 206 вертолётов, 3001 беспилотник, 402 зенитных ракетных комплекса, 7719 танков и других боевых бронированных машин.
Vk.com / Минобороны России