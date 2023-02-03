Вучич рассказал, за что готов "снять шляпу" перед Набиуллиной
Президент Сербии Вучич: Россия справляется с санкциями лучше, чем ожидал Запад
Россия справляется с западными санкциями заметно лучше, чем ожидалось. Такое мнение высказал в пятницу президент Сербии Александар Вучич на заседании местного парламента.
Политик отметил, что лучше всего Россия справляется с ограничениями именно в денежной сфере, поэтому Вучич, как выразился он сам, "снимает шляпу" перед председателем российского Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
"Хорошо ли им? Нет. Санкции оказывают влияние. Но россияне приспособились лучше, чем кто-либо на Западе и чем ожидалось", — приводит слова Вучича ТАСС.
Ранее Вучич признался, что не знает, сколько ещё Белград сможет выдержать без введения санкций против России, но постарается выстоять как можно дольше. Кроме того, президент республики добавил, что Белград платит высокую цену за отказ от введения ограничений в отношении Москвы, однако это решение является репутационным для Сербии.
Getty Images / Milos Miskov