Вучич рассказал, за что готов "снять шляпу" перед Набиуллиной

Россия справляется с западными санкциями заметно лучше, чем ожидалось. Такое мнение высказал в пятницу президент Сербии Александар Вучич на заседании местного парламента.

Политик отметил, что лучше всего Россия справляется с ограничениями именно в денежной сфере, поэтому Вучич, как выразился он сам, "снимает шляпу" перед председателем российского Центробанка Эльвирой Набиуллиной.

"Хорошо ли им? Нет. Санкции оказывают влияние. Но россияне приспособились лучше, чем кто-либо на Западе и чем ожидалось", — приводит слова Вучича ТАСС.