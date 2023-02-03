В СПЧ сравнили с нацизмом идею чипировать отдыхающих за рубежом чиновников
Член СПЧ Кабанов: Идея чипировать чиновников глупа и сравнима с нацизмом
Идея чипировать российских чиновников, отдыхающих за пределами страны, сравнима с украинским нацизмом. Об этом заявил член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов, назвав прозвучавшее сегодня в Госдуме предложение глупостью.
"Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование. Этим самым мы повторяем историю с украинским нацизмом", — сказал Кабанов в беседе с РИА "Новости".
Напомним, с необычным предложением выступил ранее сегодня депутат и член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он призвал выделить группу риска, включить в неё чиновников, предпочитающих отдыхать за рубежом, и оснастить их специальным спутниковым датчиком. Такие меры, по мнению парламентария, помогут бороться с вербовкой российских госслужащих западными спецслужбами.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Clara Margais