В СПЧ сравнили с нацизмом идею чипировать отдыхающих за рубежом чиновников

Идея чипировать российских чиновников, отдыхающих за пределами страны, сравнима с украинским нацизмом. Об этом заявил член Совета по правам человека при Президенте РФ Кирилл Кабанов, назвав прозвучавшее сегодня в Госдуме предложение глупостью.

"Это глупость. Во-первых, у нас чипов не хватает технически. Во-вторых, как чипировать людей? Мы не имеем права, согласно Конституции РФ, вводить любые ограничительные меры, в том числе принудительное чипирование. Этим самым мы повторяем историю с украинским нацизмом", — сказал Кабанов в беседе с РИА "Новости".