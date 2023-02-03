Вучич назвал главную ошибку Запада в противостоянии с Россией
Вучич: План Запада отправить на Украину танки Challenger, Leopard и Abrams объединил россиян
Принятое западными лидерами решение поставить Украине танки, особенно немецкие, объединило россиян и поспособствовало резкому росту поддержки специальной военной операции, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит газета Srbija Danas.
Накануне он поучаствовал в одиннадцатичасовых дебатах с депутатами сербской Народной скупщины, а сегодня одной из главных тем в продолжение дискуссии стал кризис на Украине.
"Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что он анонсировал [отправить Киеву] танки, особенно немецкие танки. И скажу вам почему. Это страшные танки. Неизвестно, какой лучше: Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", — заявил Вучич.
Ранее на встрече с Вучичем зампредседателя Партии свободы и справедливости призвала президента ввести "хотя бы один пакет санкций против России". Глава Сербии признался, что не знает, сколько ещё Белград сможет выдержать без введения санкций против РФ, но постарается выстоять как можно дольше.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC