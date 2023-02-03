Вучич назвал главную ошибку Запада в противостоянии с Россией

Принятое западными лидерами решение поставить Украине танки, особенно немецкие, объединило россиян и поспособствовало резкому росту поддержки специальной военной операции, заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова приводит газета Srbija Danas.

Накануне он поучаствовал в одиннадцатичасовых дебатах с депутатами сербской Народной скупщины, а сегодня одной из главных тем в продолжение дискуссии стал кризис на Украине.

"Думаю, что величайшая ошибка Запада — то, что он анонсировал [отправить Киеву] танки, особенно немецкие танки. И скажу вам почему. Это страшные танки. Неизвестно, какой лучше: Challenger, Leopard или Abrams. Они объединили русский народ, как никто никогда не объединял", — заявил Вучич.