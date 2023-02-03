Патрушев отметил лидерство российского авиапрома в разработке военной и специальной техники
Российская авиационная промышленность является лидером в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Рыбинске в ходе совещания по подготовке кадров для отрасли.
"Российский авиапром сохраняет лидирующие позиции в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники", — отметил Патрушев.
По его словам, за последние годы в отечественной авиации произошёл ряд положительных изменений, включая запуск проектов по созданию и модернизации авиационной техники, техническое перевооружение предприятий и рост государственного оборонного заказа.
А ранее стало известно, что "Ростех" отгрузил Минобороны России партию боевых машин пехоты БМП-3, ставшую первой в этом году. Эта техника востребована в зоне проведения специальной военной операции.
ТАСС / Сергей Фадеичев