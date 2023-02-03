Патрушев отметил лидерство российского авиапрома в разработке военной и специальной техники

Российская авиационная промышленность является лидером в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Рыбинске в ходе совещания по подготовке кадров для отрасли.

"Российский авиапром сохраняет лидирующие позиции в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники", — отметил Патрушев.

По его словам, за последние годы в отечественной авиации произошёл ряд положительных изменений, включая запуск проектов по созданию и модернизации авиационной техники, техническое перевооружение предприятий и рост государственного оборонного заказа.