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3 февраля, 12:51

Патрушев отметил лидерство российского авиапрома в разработке военной и специальной техники

Российская авиационная промышленность является лидером в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Рыбинске в ходе совещания по подготовке кадров для отрасли.

"Российский авиапром сохраняет лидирующие позиции в мире по разработке и производству образцов военной и специальной техники", — отметил Патрушев.

По его словам, за последние годы в отечественной авиации произошёл ряд положительных изменений, включая запуск проектов по созданию и модернизации авиационной техники, техническое перевооружение предприятий и рост государственного оборонного заказа.

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А ранее стало известно, что "Ростех" отгрузил Минобороны России партию боевых машин пехоты БМП-3, ставшую первой в этом году. Эта техника востребована в зоне проведения специальной военной операции.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Андрей Бражников

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