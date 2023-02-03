Сунак допустил передачу ВСУ истребителей
Сунак допустил передачу Киеву истребителей, несмотря на необходимость подготовки пилотов
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак допустил, что Украине передадут истребители, несмотря на необходимость подготовки пилотов.
"Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолёты — это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения", — приводит его слова Talk TV.
Сунак отметил, что за сто дней пребывания на посту премьера британская стратегия по оказанию военной помощи Киеву изменилась и стала более активной. Он также назвал Британию одной из первых стран, решивших отправить Киеву боевые танки.
Аналогичное заявление ранее делал глава Минобороны королевства Бен Уоллес. Он отметил, что британское правительство не принимало окончательного решения по поводу возможности отправки истребителей Киеву и не исключил этого в будущем.
Shutterstock