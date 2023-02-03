Сунак допустил передачу ВСУ истребителей

"Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолёты — это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения", — приводит его слова Talk TV.