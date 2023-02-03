Избежавший авиакатастрофы 30-летний актёр "Универа" и "Ранеток" умер от пневмонии

Звезда российских сериалов "Ранетки" и "Универ" актёр Сергей Корсик скончался в возрасте 30 лет. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет Regnum. По данным издания, артист умер ещё в середине января из-за осложнений при пневмонии.

"Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живёт в Санкт-Петербурге", — рассказал друг актёра.

Свою болезнь он не афишировал. По словам приятеля артиста, во время последнего звонка Сергей попросил его не приезжать и не оставлять продукты, поскольку врачи переводят его в реанимацию. Несмотря на лечение, улучшений не наблюдалось. В итоге сердце актёра остановилось 16 января. Тело Сергея кремировали.

Интересно, что в 2016 году Сергей Корсик должен был лететь на гастроли Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Тогда поездке артиста помешали съёмки в сериале. 25 декабря самолёт Ту-154 ВВС России, на котором должен был лететь Сергей, упал в Чёрное море после вылета из Сочи.