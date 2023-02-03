В Грузии заявили, что поддержат возобновление прямого авиасообщения с Россией

Если Россия решит возобновить прямые авиаперелёты в Грузию, Тбилиси пойдёт навстречу и поддержит это решение. Об этом заявил глава правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Если санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников", — сказал Кобахидзе.

Он напомнил, что решение о приостановке авиасообщения было принято Москвой в одностороннем порядке. Кобахидзе также ответил члену Совфеда РФ Григорию Карасину, который в контексте возобновления полётов заявил, что "для танго нужны двое". Председатель грузинской партии с этим утверждением не согласился.