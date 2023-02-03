В Грузии заявили, что поддержат возобновление прямого авиасообщения с Россией
Глава правящей партии Кобахидзе: Грузия поддержит решение России возобновить авиасообщение
Если Россия решит возобновить прямые авиаперелёты в Грузию, Тбилиси пойдёт навстречу и поддержит это решение. Об этом заявил глава правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
"Если санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников", — сказал Кобахидзе.
Он напомнил, что решение о приостановке авиасообщения было принято Москвой в одностороннем порядке. Кобахидзе также ответил члену Совфеда РФ Григорию Карасину, который в контексте возобновления полётов заявил, что "для танго нужны двое". Председатель грузинской партии с этим утверждением не согласился.
Как писал Лайф, авиаперелёты между двумя странами были прекращены указом президента РФ Владимира Путина после инцидента 20 июня 2019 года, когда в Грузии радикалы и оппозиция устроили антироссийскую акцию протеста у парламента. На днях лидер грузинской правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси будет только приветствовать возобновление авиасообщения с Москвой, так как это в первую очередь важно для граждан республики.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE