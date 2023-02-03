Стало известно о влиянии Путина на глобальную стратегию США

Отправляя Украине новое оружие, США приходится учитывать реакцию российского руководства, тем самым запрещая поставлять ВСУ критически важные военные системы, которые могут привести к прямой конфронтации двух держав. Таким мнением поделился в своей публикации обозреватель 19FortyFive Сайрус Джим.

"Возглавляемая США коалиция ведёт себя осмотрительно, тщательно продумывает решения по Украине и учитывает реакцию России на вмешательство извне", — заметил журналист.

Джим утверждает, что американская сторона не передаст ВСУ боевую технику и артиллерию для нападения на Крым и Донбасс, потому что такой рискованный шаг может привести к смертоносной войне между Россией и Америкой.