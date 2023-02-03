Стало известно о влиянии Путина на глобальную стратегию США
19FortyFive: Путин меняет глобальную стратегию США по поставкам оружия на Украину
Отправляя Украине новое оружие, США приходится учитывать реакцию российского руководства, тем самым запрещая поставлять ВСУ критически важные военные системы, которые могут привести к прямой конфронтации двух держав. Таким мнением поделился в своей публикации обозреватель 19FortyFive Сайрус Джим.
"Возглавляемая США коалиция ведёт себя осмотрительно, тщательно продумывает решения по Украине и учитывает реакцию России на вмешательство извне", — заметил журналист.
Джим утверждает, что американская сторона не передаст ВСУ боевую технику и артиллерию для нападения на Крым и Донбасс, потому что такой рискованный шаг может привести к смертоносной войне между Россией и Америкой.
Автор статьи уверен, что глава США Джо Байден, несмотря на продолжение поставок военной техники на Украину, придерживается мнения, что достичь мира с РФ получится только путём переговоров. По оценке Джима, сейчас Америка должна не грезить о захвате территорий, а сконцентрироваться на дипломатии как единственном инструменте для завершения конфликта.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления об отказе России от переговоров по Украине ложью, которую стараются развенчать российские дипломаты.
Kremlin.ru