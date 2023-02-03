Промсвязьбанк приобрёл банки ДНР и ЛНР

Промсвязьбанк приобрёл ООО "ПСБ Донецк" и ООО "ПСБ Луганск" — кредитные учреждения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Соответствующие договоры купли-продажи председатель ПСБ Пётр Фрадков, глава Фонда государственного имущества ДНР Сергей Кайда и врио председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерий Кравченко подписали в присутствии врио главы ДНР Дениса Пушилина, председателя Правительства ДНР Виталия Хоценко и врио главы ЛНР Леонида Пасечника.

"Сделки совершены во исполнение указа президента РФ, предусматривающего продажу ПСБ 100% долей этих кредитных учреждений и дальнейшее присоединение их к ПСБ", — говорится в сообщении.

Благодаря этому шагу получится усилить позиции ПСБ: сеть обслуживания банка в регионах вырастет почти вдвое, превысит 350 офисов продаж по всей территории республик. Ожидается, что клиентская база составит около трёх миллионов физических и более семнадцати тысяч юридических лиц.

Как заявил Фрадков, подписанные соглашения имеют важное значение для социально-экономического развития республик, а также способствуют процессам полномасштабной интеграции новых регионов в единое правовое, финансовое и банковское пространство России. Он также отметил, что банк активно работает по вопросу обеспечения доступа жителей и бизнеса регионов к развитой инфраструктуре системно значимой кредитной организации. По словам Фрадкова, за день открывается около двух тысяч счетов и выдаётся свыше полутора тысяч карт физическим и юридическим лицам.

"Сеть наших офисов и банкоматов охватывает важнейшие точки на карте республик. С приобретением банков ПСБ кратно расширит региональное покрытие, став надёжным финансовым партнёром ещё большему числу граждан, организаций и компаний. В наших планах поэтапное расширение спектра оказываемых услуг, предоставление банковских продуктов на максимально привлекательных и гибких условиях, а также содействие дальнейшему укреплению финансово-экономической системы Донецкой и Луганской народных республик", — добавил Фрадков.