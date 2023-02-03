Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения военкору WarGonzo Семёну Пегову

Генпрокуратура Украины обвинила российского военкора, основателя телеграм-проекта WarGonzo Семёна Пегова в военной пропаганде, в оправдании спецоперации и прославлении ВС РФ.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора российскому военному блогеру заочно предъявлено обвинение", — указано в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия Украины, Пегов создаёт "пропагандистские материалы на военную тематику", отрицает агрессию России, занимается восхвалением российских войск. Военкор также виновен, по мнению Киева, в том, что неоднократно посещал ДНР и ЛНР и брал интервью у руководителей республик. В украинской Генпрокуратуре отмечают, что Кремль награждал Пегова за работу в Донбассе.