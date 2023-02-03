ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2023, 14:04
3837

Генпрокуратура Украины заочно предъявила обвинения военкору WarGonzo Семёну Пегову

Семён Пегов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Семён Пегов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Генпрокуратура Украины обвинила российского военкора, основателя телеграм-проекта WarGonzo Семёна Пегова в военной пропаганде, в оправдании спецоперации и прославлении ВС РФ.

"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора российскому военному блогеру заочно предъявлено обвинение", — указано в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия Украины, Пегов создаёт "пропагандистские материалы на военную тематику", отрицает агрессию России, занимается восхвалением российских войск. Военкор также виновен, по мнению Киева, в том, что неоднократно посещал ДНР и ЛНР и брал интервью у руководителей республик. В украинской Генпрокуратуре отмечают, что Кремль награждал Пегова за работу в Донбассе.

Зеленский ввёл санкции против режиссёра Кончаловского, военкора Пегова и ещё 196 россиян
Зеленский ввёл санкции против режиссёра Кончаловского, военкора Пегова и ещё 196 россиян

Также сегодня сообщалось, что Генпрокуратура Украины подозревает руководителя ЧВК "Вагнер" в посягательстве на территориальную целостность страны. Его вызывают в управление ведомства в Киеве 13, 14 и 15 февраля для уведомления об обвинении, допроса в качестве подозреваемого и проведении следственных и других процессуальных действий.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Семён Пегов
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar