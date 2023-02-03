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Регион
Опубликовано 3 февраля 2023, 13:49
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Кабмин ФРГ попытался оправдаться за танки для ВСУ после предостережения Путина

В кабмине ФРГ заявили, что "приняли к сведению" слова Путина о танках

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Берлин принял во внимание заявление президента РФ Владимира Путина о поставках немецких танков Киеву, прозвучавшее во время его визита в Волгоград. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Федеральное правительство [Германии], разумеется, приняло к сведению слова российского президента", — сказал он на брифинге.

Хебештрайт заметил, что Германия не единственная страна, помогающая Украине, а передача оружия Киеву якобы не делает Берлин прямым участником противостояния с Россией. Представитель кабмина ФРГ добавил, что Путину должно быть известно, что поставки танков — лишь "поддержка, а не участие в войне".

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Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, высказался об ответе России на передачу Западом танков Abrams и Leopard для Украины. Он подчеркнул, что Москве есть чем ответить на угрозы и речь идёт не только о бронетехнике.

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Татьяна Миссуми
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