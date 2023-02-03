Кабмин ФРГ попытался оправдаться за танки для ВСУ после предостережения Путина

Берлин принял во внимание заявление президента РФ Владимира Путина о поставках немецких танков Киеву, прозвучавшее во время его визита в Волгоград. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Федеральное правительство [Германии], разумеется, приняло к сведению слова российского президента", — сказал он на брифинге.

Хебештрайт заметил, что Германия не единственная страна, помогающая Украине, а передача оружия Киеву якобы не делает Берлин прямым участником противостояния с Россией. Представитель кабмина ФРГ добавил, что Путину должно быть известно, что поставки танков — лишь "поддержка, а не участие в войне".