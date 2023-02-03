Российские старообрядцы поссорились со Всемирным союзом староверов из-за подрыва авторитета

Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) намерена обжаловать деятельность Всемирного союза староверов (ВСС), который "подрывает авторитет церкви". Однако обвиняемой стороной претензии отвергаются.

"Совет митрополии постановил направить в Министерство юстиции РФ письмо Московской митрополии и приложить к нему решение Освящённого собора от 2019 года "О деятельности Всемирного союза староверов и иных общественных организаций", где сказано, что ни одна общественная нерелигиозная организация не может высказывать суждения от имени церкви", — говорится на сайте РПСЦ.

Там пояснили, что Союз староверов почему-то "выступает от имени всех старообрядцев", а председатель объединения Леонид Севастьянов участвует в политической деятельности, печатаясь в либеральных СМИ и "подрывая авторитет Православной старообрядческой церкви".

В свою очередь, глава ВСС Леонид Севастьянов назвал решение Совета митрополии инициативой руководителя РПСЦ митрополита Московского и всея Руси Корнилия (Титова). В беседе с РИА "Новости" он пояснил, что подобные лживые обвинения дискредитируют его общественную организацию, а закон говорит об ответственности за клевету.

"Мы никакого суждения от имени РПСЦ и тем более Корнилия не заявляем. РПСЦ — это примерно один процент мирового староверия. Союз не является частью РПСЦ и не создан РПСЦ. Союз создавался по решению Всемирного съезда староверов", — уточнил Севастьянов.

Он также подчеркнул, что союз не участвует в политике, не поддерживает каких-либо кандидатов на выборах, а "занимается только своей уставной деятельностью общественной организации".