В День борьбы с матом учёные раскрыли неожиданную пользу нецензурной брани

Во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой в Екатеринбурге прошёл одноимённый паблик-ток. Участники мероприятия — учёные, профессоры и педагоги — обсудили, как брань трактуют лингвисты и почему с матом призывают бороться во всём мире. Об этом пишет Ura.ru.

Как выяснилось, нецензурная брань может принести и пользу. Как рассказала директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова, мат способствует расслаблению человека, способен наладить отношения в рабочем коллективе и даже повзрослеть.

"Какие-то психологические задачи личности мат позволяет решать <…> Есть исследование о том, что такая вербальная агрессия снимает уровень физической агрессии. В какой-то мере это снижает уровень насилия в обществе", — сказала она.

Вместе с тем она заявила, что мат также нужен для эмоциональной разгрузки. Например, когда человек нервничает, справиться с напряжением ему поможет как раз нецензурная лексика. Кроме того, зачастую мат используют в ответ на оскорбления и унижения. Отреагировав на это, обиженный защищает свою самооценку, добавила педагог.