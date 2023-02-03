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3 февраля, 13:38

В День борьбы с матом учёные раскрыли неожиданную пользу нецензурной брани

Мат помогает расслабиться, наладить рабочие отношения и пережить стресс, заявили профессоры

Во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой в Екатеринбурге прошёл одноимённый паблик-ток. Участники мероприятия — учёные, профессоры и педагоги — обсудили, как брань трактуют лингвисты и почему с матом призывают бороться во всём мире. Об этом пишет Ura.ru.

Как выяснилось, нецензурная брань может принести и пользу. Как рассказала директор Института психологии УрГПУ Людмила Максимова, мат способствует расслаблению человека, способен наладить отношения в рабочем коллективе и даже повзрослеть.

"Какие-то психологические задачи личности мат позволяет решать <…> Есть исследование о том, что такая вербальная агрессия снимает уровень физической агрессии. В какой-то мере это снижает уровень насилия в обществе", — сказала она.

Вместе с тем она заявила, что мат также нужен для эмоциональной разгрузки. Например, когда человек нервничает, справиться с напряжением ему поможет как раз нецензурная лексика. Кроме того, зачастую мат используют в ответ на оскорбления и унижения. Отреагировав на это, обиженный защищает свою самооценку, добавила педагог.

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Ранее психолог Короткова посоветовала читать книги для избавления от мата в речи. По её словам, чем сильнее внутренне человек, тем меньше он использует ненормативную лексику. Например, трудно услышать мат из уст сильных людей, таких как депутаты, политики и успешные предприниматели. Чтобы от него избавиться навсегда, она дала пять ценных советов.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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Александр Устиновсегодня в 14:11

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