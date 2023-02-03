В Турции призвали США "убрать грязные руки" от страны

США лучше убрать от Турции свои "грязные руки" и перестать будоражить республику. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

"Я говорю американскому послу: я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции. Я говорю это очень чётко: убери свои грязные руки от Турции. Я чётко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках", — приводит его слова Haberturk.

Сойлу отметил, что ежедневно американский посол придумывает всё новые и новые способы, как бы ещё навредить Турции. По его словам, на протяжении нескольких лет это "одно из главных несчастий" для страны. Кроме того, министр добавил, что США управляют Европой.

"Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру — Реджеп Тайип Эрдоган", — подчеркнул он.