В Турции призвали США "убрать грязные руки" от страны
Haberturk: Глава МВД Турции обвинил США в управлении Европой
США лучше убрать от Турции свои "грязные руки" и перестать будоражить республику. Об этом заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
"Я говорю американскому послу: я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции. Я говорю это очень чётко: убери свои грязные руки от Турции. Я чётко знаю, что вы сделали, какие шаги предприняли, как вы хотите взбудоражить Турцию. Уберите свои грязные руки, свои ухмыляющиеся лица в масках", — приводит его слова Haberturk.
Сойлу отметил, что ежедневно американский посол придумывает всё новые и новые способы, как бы ещё навредить Турции. По его словам, на протяжении нескольких лет это "одно из главных несчастий" для страны. Кроме того, министр добавил, что США управляют Европой.
"Не волнуйтесь, европейцы не расстроятся по этому поводу. Они знают, что это правда. Они думали, что смогут спроектировать Турцию, но один человек испортил их игру — Реджеп Тайип Эрдоган", — подчеркнул он.
Кстати, ранее Лайф уже писал, что Европа попала в ловушку США. Как отмечал обозреватель Global Times, европейские страны уже в скором времени будут вынуждены изменить позицию по украинскому вопросу. Причиной такого исхода станет экономический кризис, спровоцированный антироссийской политикой.
ТАСС / DPA / Picture-alliance / Sebastian Kahnert