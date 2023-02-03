Первый регион России ввёл бессрочный жёлтый уровень террористической угрозы

В Брянской области продлили жёлтый уровень террористической угрозы в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения терактов на территории региона. Он будет действовать с 3 февраля, а информация о его отмене будет доведена дополнительно, объявило областное правительство.

"В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14 часов 3 февраля 2023 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности", — сказано в сообщении.

Правоохранители, органы государственной власти и местного самоуправления принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие и относиться с пониманием к проведению правоохранительными органами досмотровых мероприятий. Также им советуют не брать у незнакомцев коробки, сумки и другие предметы. Помимо этого нельзя трогать бесхозные предметы.

На время действия режима на территории области запрещены полёты всех воздушных судов, в том числе беспилотников. В случае если жители стали свидетелями применения БПЛА, им необходимо сообщить о данных фактах в правоохранительные органы.

А ранее ФСБ РФ в Крыму пресекла деятельность ячейки "Хизб ут-тахрир аль-ислами"* с украинскими координаторами. Участники организации распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды россиян.