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3 февраля, 13:14

Для блогерши Белоники потребовали 9 лет колонии за фейки об армии

Прокурор потребовал 9 лет колонии для блогера Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ

Гособвинение потребовало девяти лет колонии для блогерши Вероники Белоцерковской* (Belonika), которую обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Басманного суда города Москвы.

Кроме того, прокурор в ходе прений сторон потребовал запретить обвиняемой администрировать интернет-сайты на пятилетний срок.

По данным обвинения, подсудимая Белоцерковская, находясь за границей, разместила в запрещённой соцсети две публикации, в которых под видом достоверной информации распространялась заведомо ложная. Вина блогерши подтверждается показаниями свидетелей, вещественными доказательствами.

Имущество блогерши Белоцерковской на 153 млн арестовали в рамках дела о фейках

Имущество блогерши Белоцерковской на 153 млн арестовали в рамках дела о фейках

Напомним, в марте 2022 года СК возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков о Российской армии в соцсетях. Позже блогершу объявили в международный розыск и заочно арестовали. В начале января 2023 года дело Белоцерковской поступило в суд для рассмотрения по существу.

* Включена в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Марина Калегина
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