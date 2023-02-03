Для блогерши Белоники потребовали 9 лет колонии за фейки об армии
Прокурор потребовал 9 лет колонии для блогера Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Гособвинение потребовало девяти лет колонии для блогерши Вероники Белоцерковской* (Belonika), которую обвиняют в распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Басманного суда города Москвы.
Кроме того, прокурор в ходе прений сторон потребовал запретить обвиняемой администрировать интернет-сайты на пятилетний срок.
По данным обвинения, подсудимая Белоцерковская, находясь за границей, разместила в запрещённой соцсети две публикации, в которых под видом достоверной информации распространялась заведомо ложная. Вина блогерши подтверждается показаниями свидетелей, вещественными доказательствами.
Напомним, в марте 2022 года СК возбудил против Белоцерковской дело о распространении фейков о Российской армии в соцсетях. Позже блогершу объявили в международный розыск и заочно арестовали. В начале января 2023 года дело Белоцерковской поступило в суд для рассмотрения по существу.
* Включена в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев