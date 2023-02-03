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3 февраля, 13:13

Группа Anacondaz объявила об отмене концертов в 15 городах России

<p>Группа Anacondaz. Фото © Vk.com / <a href="https://vk.com/photo-2736916_457257765?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anacondaz</a></p>

Группа Anacondaz. Фото © Vk.com / Anacondaz

Группа Anacondaz сообщила, что отменяет в 15 российских городах концерты, запланированные на конец февраля и весну. Соответствующее заявление музыканты опубликовали на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

Запись в паблике группы об отмене концертов. Фото © VK / Anacondaz

Запись в паблике группы об отмене концертов. Фото © VK / Anacondaz

Концерт в Рязани 11 марта и апрельские выступления в Новосибирске были перенесены на открытую дату. В пресс-службе отметили, что поклонники группы могут вернуть билеты в городах, "где объявлен перенос, а также летние из-за невозможности их посещения".

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* Признана иностранным агентом.

Ирина Фальке

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