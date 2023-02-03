Группа Anacondaz объявила об отмене концертов в 15 городах России
Группа Anacondaz. Фото © Vk.com / Anacondaz
Группа Anacondaz сообщила, что отменяет в 15 российских городах концерты, запланированные на конец февраля и весну. Соответствующее заявление музыканты опубликовали на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".
Запись в паблике группы об отмене концертов. Фото © VK / Anacondaz
Концерт в Рязани 11 марта и апрельские выступления в Новосибирске были перенесены на открытую дату. В пресс-службе отметили, что поклонники группы могут вернуть билеты в городах, "где объявлен перенос, а также летние из-за невозможности их посещения".
Ранее певица Монеточка* сообщила об отмене перенесённых концертов в пяти российских городах. Продажу билетов на мероприятия исполнительницы остановили.
* Признана иностранным агентом.