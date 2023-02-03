Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 февраля, 13:19

Россиянам объяснили, почему важно не пропускать ни один приём пищи за день

Эксперт по питанию Верис назвал пропуск завтрака одной из причин вечернего переедания

Стресс, несбалансированное питание и большие промежутки между приёмами пищи являются причинами вечернего переедания, уверяет эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис. Он указал, что человеку важно не отказываться от полноценного питания: завтракать, обедать и ужинать в одно время.

"В противном случае рацион может стать причиной набора веса, низкого качества сна и усталости в течение дня", — пояснил он в беседе с "Газетой.ру".

При этом окно же между первым и последним приёмами пищи не должно быть больше десяти часов, иначе повышается риск переедания. Всё из-за того, что во сне пищеварение замедляется, что приводит к отсутствию голода утром и пропущенному завтраку. "Так, круг замыкается, утром происходит недоедание, которое компенсируется слишком сытным ужином", добавил Верис.

Ещё одной причиной вечернего переедания может быть несбалансированный рацион, в котором отсутствуют животный белок и клетчатка. Именно эти элементы помогают человеку чувствовать себя сытым. Не менее важны и медленные углеводы, однако от них лучше отказаться во второй половине дня. В качестве же перекусов стоит выбрать фрукты, йогурты и орехи.

"Если хочется именно сладкого, попробуйте перекусы без сахара, например батончики, мармелад или печенье, — так вы сможете порадовать себя без последствий", заявил он и добавил, что лучше отказаться от продуктов с сахаром, а также чипсов, попкорна или крекеров.

Если же человек старается "заесть" стресс, то можно попробовать отвлечься от еды, выйдя, к примеру, на прогулку. При этом переедание может быть спровоцировано и недосыпами.

"Так, происходит всплеск гормона стресса кортизола, нарушение регуляции гормона голода грелина и гормона сытости лептина. Это приводит к повышенному аппетиту и потреблению большего количества калорий и углеводов. Организм не справляется с усталостью и требует больше еды", заключил он.

Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать интервальное голодание

Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать интервальное голодание

Лайф рассказывал об исследовании учёных, которое показало склонность приверженцев интервального голодания к перееданию. По словам авторов, такие приёмы пищи могут вызвать некоторые проблемы с аппетитом или привести к функциональным проблемам.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров