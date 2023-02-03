Россиянам объяснили, почему важно не пропускать ни один приём пищи за день

Стресс, несбалансированное питание и большие промежутки между приёмами пищи являются причинами вечернего переедания, уверяет эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артём Верис. Он указал, что человеку важно не отказываться от полноценного питания: завтракать, обедать и ужинать в одно время.

"В противном случае рацион может стать причиной набора веса, низкого качества сна и усталости в течение дня", — пояснил он в беседе с "Газетой.ру".

При этом окно же между первым и последним приёмами пищи не должно быть больше десяти часов, иначе повышается риск переедания. Всё из-за того, что во сне пищеварение замедляется, что приводит к отсутствию голода утром и пропущенному завтраку. "Так, круг замыкается, утром происходит недоедание, которое компенсируется слишком сытным ужином", добавил Верис.

Ещё одной причиной вечернего переедания может быть несбалансированный рацион, в котором отсутствуют животный белок и клетчатка. Именно эти элементы помогают человеку чувствовать себя сытым. Не менее важны и медленные углеводы, однако от них лучше отказаться во второй половине дня. В качестве же перекусов стоит выбрать фрукты, йогурты и орехи.

"Если хочется именно сладкого, попробуйте перекусы без сахара, например батончики, мармелад или печенье, — так вы сможете порадовать себя без последствий", — заявил он и добавил, что лучше отказаться от продуктов с сахаром, а также чипсов, попкорна или крекеров.

Если же человек старается "заесть" стресс, то можно попробовать отвлечься от еды, выйдя, к примеру, на прогулку. При этом переедание может быть спровоцировано и недосыпами.

"Так, происходит всплеск гормона стресса кортизола, нарушение регуляции гормона голода грелина и гормона сытости лептина. Это приводит к повышенному аппетиту и потреблению большего количества калорий и углеводов. Организм не справляется с усталостью и требует больше еды", — заключил он.