Основателю крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" дали 17 лет колонии

Суд приговорил основателя и владельца крупнейшего в РФ мусульманского издательства "Умма" Асламбека Эжаева к 17 годам лишения свободы за финансирование запрещённой террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Собранные следственными органами Главного СУ СК РФ по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Асламбека Эжаева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности)", — заявили в ведомстве.

Напомним, в апреле 2021 года по этой статье Эжаев был арестован в Москве. По данным следствия, он перевёл свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске, а также неоднократно проводил конспиративные встречи с агентами.