Владельца издательского дома "Умма" арестовали в Москве за финансирование ИГИЛ

Основатель и владелец крупнейшего в России мусульманского издательства "Умма" Асламбек Эжаев арестован в Москве по подозрению в финансировании террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает СК РФ.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности), и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, не позднее 2012 года Эжаев организовал финансирование террористов и до последнего времени неоднократно проводил конспиративные встречи с агентами. Всего он перевёл свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске.

Издательский дом "Умма" Эжаев также использовал для сбора и перевода средств. Кроме того, следствие считает, что экспертизы признавали книги экстремистскими, но злоумышленник просто менял их названия и переиздавал. Запрещённая литература распространялась среди заключённых.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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