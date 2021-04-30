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Пламя выше деревьев: Мощный взрыв произошёл на газопроводе в Бакшкирии

Причина возгорания неизвестна, на месте работают специалисты, проводится оповещение населения.

30 апреля 2021, 07:28

Фото © LIFE

В башкирском селе произошёл взрыв на газопроводе. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Ранним утром в башкирском селе Серменово прогремел взрыв на газопроводе. В распоряжении Лайфа оказалось видео от очевидцев, на котором запечатлены столбы пламени высотой с дом.

Прибывшие на место оперативные службы отключили подачу газа. Помимо этого, им пришлось перекрыть участок трассы на Уфу. В данный момент они работают на месте происшествия, дабы установить причины взрыва.

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Также известно, что, несмотря на масштабы взрыва, инцидент обошёлся без пострадавших. Проводится оповещение населения.

Ранее Лайф писал о взрыве газа, который произошёл в жилом дома в Нижнем Новгороде. После хлопка произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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