Пламя выше деревьев: Мощный взрыв произошёл на газопроводе в Бакшкирии

В башкирском селе произошёл взрыв на газопроводе. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Ранним утром в башкирском селе Серменово прогремел взрыв на газопроводе. В распоряжении Лайфа оказалось видео от очевидцев, на котором запечатлены столбы пламени высотой с дом.

Прибывшие на место оперативные службы отключили подачу газа. Помимо этого, им пришлось перекрыть участок трассы на Уфу. В данный момент они работают на месте происшествия, дабы установить причины взрыва.

Также известно, что, несмотря на масштабы взрыва, инцидент обошёлся без пострадавших. Проводится оповещение населения.

Ранее Лайф писал о взрыве газа, который произошёл в жилом дома в Нижнем Новгороде. После хлопка произошло обрушение четырёх квартир на втором и третьем этажах.

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