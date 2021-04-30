Пламя выше деревьев: Мощный взрыв произошёл на газопроводе в Бакшкирии
Причина возгорания неизвестна, на месте работают специалисты, проводится оповещение населения.
Фото © LIFE
Ранним утром в башкирском селе Серменово прогремел взрыв на газопроводе. В распоряжении Лайфа оказалось видео от очевидцев, на котором запечатлены столбы пламени высотой с дом.
Прибывшие на место оперативные службы отключили подачу газа. Помимо этого, им пришлось перекрыть участок трассы на Уфу. В данный момент они работают на месте происшествия, дабы установить причины взрыва.
Также известно, что, несмотря на масштабы взрыва, инцидент обошёлся без пострадавших. Проводится оповещение населения.
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