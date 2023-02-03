Перуанский шаман по фото Путина и Зеленского предсказал конец противостояния на Украине

Конфликт на Украине может закончиться уже летом этого года, однако в ближайшее время его может ожидать серьёзное обострение. С таким предсказанием выступил перуанский шаман Клеофе Седано, который провёл традиционный ритуал со своими коллегами на холме Сан-Кристобаль в Лиме — столице Перу. Своими видениями он поделился с "Вечерней Москвой".

"Братство перуанских шаманов увидело, что в начале этого года русско-украинский конфликт серьёзно обострится. Однако к концу лета враждующие страны выберут путь мира", — сказал он.

В ходе обряда шаманы использовали фотографии президента России Владимира Путина и Украины — Владимира Зеленского. В начале они увидели много ненастий, которые и привели к конфронтации, однако после этого между портретами было положено "змеиное крыло" — древний символ согласия и примирения. Это помогло им увидеть конец противостояния.

"[Также] для ежегодного обряда я использовал "флоридскую воду" — парфюмерный состав из водки, эфирных масел гвоздики, лаванды и бергамота. А также напиток для общения с духами, который называется аяуаска (является наркотиком, запрещён в РФ. — Прим. Лайфа). [Она] помогает мне общаться с духами Апус, которые делятся со мной информацией", — добавил он.

Также шаманы использовали фотографию президента США Джо Байдена. По словам Седано, он и другие мировые лидеры смогут принять правильные решения, однако "им предстоит преодолеть взлёты и падения на геополитической арене". Что касается нашей страны, то ей также придётся приложить немало усилий для завершения конфликта, подчеркнул шаман.

"Но в итоге она добьётся мира, и в этом будет особая заслуга президента Владимира Путина. Это человек с решительным характером", — добавил Седано.