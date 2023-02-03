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Специальная военная операция

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Опубликовано 3 февраля 2023, 13:43
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Студенты российских вузов с 1 сентября начнут изучать цели спецоперации

В России студенты вузов с нового учебного года на обновлённом курсе истории будут изучать цели специальной военной операции, антироссийские санкции и присоединение к стране новых субъектов. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

"Начало СВО на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки её изоляции от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", — говорится в опубликованном документе.

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Как уже писал Лайф, с 1 сентября в российских вузах появится обновлённый курс по истории страны для студентов неисторических специальностей. Как уточняли в Минобрнауки, он центрируется историей российской государственности. Недавно стало известно, что в него также войдут материалы о геноциде народа СССР.

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Николь Вербер
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