Студенты российских вузов с 1 сентября начнут изучать цели спецоперации

В России студенты вузов с нового учебного года на обновлённом курсе истории будут изучать цели специальной военной операции, антироссийские санкции и присоединение к стране новых субъектов. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

"Начало СВО на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки её изоляции от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", — говорится в опубликованном документе.