Пандемия закончится, но ковид никуда не уйдёт, предупредил вирусолог
Вирусолог Альтштейн: Пандемия коронавируса закончится уже в следующем году
Уже в следующем году пандемия ковида закончится, а сам вирус станет сезонным с небольшой летальностью. Такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он указал, что уже сейчас заболеваемость в большинстве стран сходит на нет.
"Я не исключаю, что в будущем могут появиться новые варианты коронавируса, которые спровоцируют новую вспышку заболеваемости. Однако маловероятно, что новые штаммы будут иметь высокую летальность. Это свойство не требуется эволюционному вирусу", — сказал он.
При этом новые варианты ковида могут оказаться более заразными, однако это будет купироваться коллективным иммунитетом, выработанным вакцинацией и опытом болезни у многих граждан. Сама же болезнь "никуда не уйдёт и останется с нами, но будет в форме обычных респираторных вирусных заболеваний", заключил Альтштейн.
Лайф писал об особенности нового варианта ковида "кракен". По словам вирусолога Петра Чумакова, он более заразный, но менее опасный. Эксперт назвал его "обычной простудой".
ТАСС / Валерий Шарифулин