Пандемия закончится, но ковид никуда не уйдёт, предупредил вирусолог

Уже в следующем году пандемия ковида закончится, а сам вирус станет сезонным с небольшой летальностью. Такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он указал, что уже сейчас заболеваемость в большинстве стран сходит на нет.

"Я не исключаю, что в будущем могут появиться новые варианты коронавируса, которые спровоцируют новую вспышку заболеваемости. Однако маловероятно, что новые штаммы будут иметь высокую летальность. Это свойство не требуется эволюционному вирусу", — сказал он.

При этом новые варианты ковида могут оказаться более заразными, однако это будет купироваться коллективным иммунитетом, выработанным вакцинацией и опытом болезни у многих граждан. Сама же болезнь "никуда не уйдёт и останется с нами, но будет в форме обычных респираторных вирусных заболеваний", заключил Альтштейн.