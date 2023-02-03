Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 февраля, 13:55

Пандемия закончится, но ковид никуда не уйдёт, предупредил вирусолог

Вирусолог Альтштейн: Пандемия коронавируса закончится уже в следующем году

Уже в следующем году пандемия ковида закончится, а сам вирус станет сезонным с небольшой летальностью. Такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он указал, что уже сейчас заболеваемость в большинстве стран сходит на нет.

"Я не исключаю, что в будущем могут появиться новые варианты коронавируса, которые спровоцируют новую вспышку заболеваемости. Однако маловероятно, что новые штаммы будут иметь высокую летальность. Это свойство не требуется эволюционному вирусу", — сказал он.

При этом новые варианты ковида могут оказаться более заразными, однако это будет купироваться коллективным иммунитетом, выработанным вакцинацией и опытом болезни у многих граждан. Сама же болезнь "никуда не уйдёт и останется с нами, но будет в форме обычных респираторных вирусных заболеваний", заключил Альтштейн.

Вирусолог сравнил штамм ковида "кракен" с последней моделью "Мерседеса"

Вирусолог сравнил штамм ковида "кракен" с последней моделью "Мерседеса"

Лайф писал об особенности нового варианта ковида "кракен". По словам вирусолога Петра Чумакова, он более заразный, но менее опасный. Эксперт назвал его "обычной простудой".

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров