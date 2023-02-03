"Возиться с этим счастьем всю ночь": Россиянка показала фото мужа с пойманной им гигантской щукой

Житель Копейска Челябинской области стал обладателем по-настоящему царского улова: мужчина поймал щуку весом десять килограммов. Он очень обрадовался такой удаче, чего нельзя сказать о его жене, которая находится в неприятном предвкушении чистки рыбы. Об этом пишет Ura.ru.

"Муж приехал домой счастливый как никогда, на рыбалке поймал десятикилограммовую щуку. Только вот теперь полночи мне с этим счастьем придётся возиться", — призналась женщина.