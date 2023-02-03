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3 февраля, 13:51

"Возиться с этим счастьем всю ночь": Россиянка показала фото мужа с пойманной им гигантской щукой

В Челябинской области рыбак поймал гигантскую щуку весом 10 килограммов

<p>Житель Копейска поймал десятикилограммовую щуку. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/kopeysk_news" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Копейск (В)Теме | Новости</a></p>

Житель Копейска поймал десятикилограммовую щуку. Обложка © VK / Копейск (В)Теме | Новости

Житель Копейска Челябинской области стал обладателем по-настоящему царского улова: мужчина поймал щуку весом десять килограммов. Он очень обрадовался такой удаче, чего нельзя сказать о его жене, которая находится в неприятном предвкушении чистки рыбы. Об этом пишет Ura.ru.

"Муж приехал домой счастливый как никогда, на рыбалке поймал десятикилограммовую щуку. Только вот теперь полночи мне с этим счастьем придётся возиться", — призналась женщина.

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Ранее в селе Тигровое Приморского края женщину обвинили в расправе над дальневосточным лесным котом, занесённым в Красную книгу. Она якобы поймала и демонстративно повесила у себя во дворе хищника, потому что тот охотился на её кур. Однако на деле всё может быть совсем не так.

Оксана Попова

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