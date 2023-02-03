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3 февраля, 13:51

"Авиасейлс" стёр с карты границы между странами

У стран на картах сервиса "Авиасейлс" больше не обозначены границы

На интерактивной карте мира сервиса по продаже авиабилетов "Авиасейлс" остались только названия стран и городов. Во вкладке "Карта цен" на официальном сайте компании границы между государствами не обозначены.

Скриншот со страницы сайта сервиса. Фото © "Авиасейлс"

Скриншот со страницы сайта сервиса. Фото © "Авиасейлс"

В пресс-службе "Авиасейлс" заявили, что компания пользуется сторонним картографическим сервисом и к удалению границ между странами отношения не имеет.

"Специализация сервиса "Авиасейлс" — не карты, а поиск дешёвых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом", — сообщили РИА "Новости" его представители.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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