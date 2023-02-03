"Авиасейлс" стёр с карты границы между странами
У стран на картах сервиса "Авиасейлс" больше не обозначены границы
На интерактивной карте мира сервиса по продаже авиабилетов "Авиасейлс" остались только названия стран и городов. Во вкладке "Карта цен" на официальном сайте компании границы между государствами не обозначены.
Скриншот со страницы сайта сервиса. Фото © "Авиасейлс"
В пресс-службе "Авиасейлс" заявили, что компания пользуется сторонним картографическим сервисом и к удалению границ между странами отношения не имеет.
"Специализация сервиса "Авиасейлс" — не карты, а поиск дешёвых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом", — сообщили РИА "Новости" его представители.
Ранее стало известно, что в WhatsApp добавили новую функцию, которая уже была доступна на других платформах, в частности в Telegram.
Новости
"Возиться с этим счастьем всю ночь": Россиянка показала фото мужа с пойманной им гигантской щукой
сегодня в 13:51
Кабмин ФРГ попытался оправдаться за танки для ВСУ после предостережения Путина
сегодня в 13:49
Перуанский шаман по фото Путина и Зеленского предсказал конец противостояния на Украине
сегодня в 13:45
Shutterstock