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3 февраля, 13:52

Пушков: Пустить Украину в ЕС — это как отвязать пушку на корабле

Сенатор Пушков считает, что ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Украины не будет

Ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Киева не будет, даже несмотря на проведение саммита ЕС – Украина с участием глав Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии. Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, режиму Владимира Зеленского надо научиться отличать проявление солидарности и поддержки от принятия страны в состав Евросоюза.

"Пускать сейчас Украину в ЕС даже самые большие энтузиасты не решатся. Это как отвязать пушку на корабле. Нет ничего страшнее отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль", — убеждён Пушков.

Да и сама постановка вопроса об ускоренном приёме Украины в Евросоюз вызовет сильнейшие разногласия внутри ЕС, а их и так немало, отметил российский сенатор.

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев на саммит ЕС – Украина

Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев на саммит ЕС – Украина

Ранее Лайф рассказывал, что ЕС перед предстоящим саммитом на Украине разослал официальным лицам требования по поводу внешнего вида. В частности, им рекомендуют не уподобляться украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который регулярно носит одну и ту же футболку цвета хаки, а выглядеть в соответствии со статусом.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Марина Калегина

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