Ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Киева не будет, даже несмотря на проведение саммита ЕС – Украина с участием глав Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии. Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, режиму Владимира Зеленского надо научиться отличать проявление солидарности и поддержки от принятия страны в состав Евросоюза.

"Пускать сейчас Украину в ЕС даже самые большие энтузиасты не решатся. Это как отвязать пушку на корабле. Нет ничего страшнее отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль", — убеждён Пушков.

Да и сама постановка вопроса об ускоренном приёме Украины в Евросоюз вызовет сильнейшие разногласия внутри ЕС, а их и так немало, отметил российский сенатор.