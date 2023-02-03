Пушков: Пустить Украину в ЕС — это как отвязать пушку на корабле
Сенатор Пушков считает, что ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Украины не будет
Ускоренного процесса вступления в Евросоюз для Киева не будет, даже несмотря на проведение саммита ЕС – Украина с участием глав Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии. Об этом написал в своём телеграм-канале в пятницу глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По его словам, режиму Владимира Зеленского надо научиться отличать проявление солидарности и поддержки от принятия страны в состав Евросоюза.
"Пускать сейчас Украину в ЕС даже самые большие энтузиасты не решатся. Это как отвязать пушку на корабле. Нет ничего страшнее отвязавшейся пушки, способной погубить весь корабль", — убеждён Пушков.
Да и сама постановка вопроса об ускоренном приёме Украины в Евросоюз вызовет сильнейшие разногласия внутри ЕС, а их и так немало, отметил российский сенатор.
Ранее Лайф рассказывал, что ЕС перед предстоящим саммитом на Украине разослал официальным лицам требования по поводу внешнего вида. В частности, им рекомендуют не уподобляться украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который регулярно носит одну и ту же футболку цвета хаки, а выглядеть в соответствии со статусом.
ТАСС / Валерий Шарифулин