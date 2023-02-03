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3 февраля, 13:59

Умер модельер Пако Рабан

<p>Модельер Пако Рабан. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez</p>

Модельер Пако Рабан. Обложка © Getty Images / Carlos Alvarez

Всемирно известный модельер Пако Рабан, который одевал таких актрис, как Одри Хепбёрн, Джейн Фонда, и других ярких звёзд кино, умер в возрасте 88 лет, пишет WWD. Он скончался на западе Франции, в департаменте Финистер.

Родился Пако Рабан 18 февраля 1934 года на севере Испании, в городе Пасахес. При рождении получил имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Свою первую коллекцию выпустил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. А уже в 1967 году открыл в Париже свой Дом моды. В 1999 году отошёл от дел.

А 29 декабря 2022 года в возрасте 81 года скончалась всемирно известный дизайнер Вивьен Вествуд. В Доме моды рассказали, что она занималась любимым делом до последнего момента.

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Андрей Бражников
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