Умер модельер Пако Рабан

Всемирно известный модельер Пако Рабан, который одевал таких актрис, как Одри Хепбёрн, Джейн Фонда, и других ярких звёзд кино, умер в возрасте 88 лет, пишет WWD. Он скончался на западе Франции, в департаменте Финистер.

Родился Пако Рабан 18 февраля 1934 года на севере Испании, в городе Пасахес. При рождении получил имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво. Свою первую коллекцию выпустил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. А уже в 1967 году открыл в Париже свой Дом моды. В 1999 году отошёл от дел.