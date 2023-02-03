СК просит арестовать администратора телеграм-канала "Новый век" по делу о вымогательстве

Следователи настаивают на аресте администратора телеграм-канала "Новый век" Александра Гусова. Он был задержан в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве, но, как стало известно позднее, мужчина мог лично координировать группу шантажистов.

Обвинение Гусову пока не предъявлено, его уголовное дело находится в производстве ГСУ СКР по городу Москве. Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина, он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере. А в пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что, возможно, мужчина координировал группировку, шантажировавшую граждан публикацией фейковых материалов.

"Сотрудниками подразделения МВД России, занимающегося противодействием преступлениям в сфере высоких технологий, совместно с ФСБ России задержан руководитель известного PR-агентства. По имеющимся данным, он координировал деятельность группировки, которая шантажировала граждан публикацией недостоверных негативных материалов", — сказал представитель главка.