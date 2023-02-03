Посла Германии вызвали в турецкий МИД из-за скандалов с консульствами

Посол Германии в Турции Юрген Шульц был в числе других дипломатов различных стран, вызванных накануне в МИД страны после закрытия германского консульства в Стамбуле. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МИД Германии Андреу Зассе.

Подробностей беседы Зассе не уточнила, рассказав лишь, что поводом для вызова посла действительно стало закрытие генконсульства в Стамбуле. При этом она уточнила, что в других турецких городах германские диппредставительства остаются открытыми.

Напомним, что в четверг генеральные консульства Германии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Швейцарии в Стамбуле заявили о прекращении приёма посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Вскоре послы указанных стран были вызваны в турецкий МИД, где им было заявлено о недопустимости паники и неразумности такого поведения. К слову, Посольство США на днях тоже предупредило своих граждан об опасности терактов в центре Стамбула. И всё это происходит на фоне резкой реакции Турции на акции с сожжением Корана в Дании и Швеции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после подобных выходок этим странам не стоит ждать поддержки от Анкары по вопросу вступления в НАТО.