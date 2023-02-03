В КПРФ ответили на слухи об уходе Зюганова из партии и новом лидере

Руководитель пресс-службы КПРФ и депутат Госдумы Александр Ющенко прокомментировал информацию о том, что Геннадий Зюганов до конца года может покинуть пост лидера партии и перейти в Совфед, а коммунистов якобы возглавит первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Геннадий Андреевич Зюганов — лидер партии. Все его уже отправляют вот сколько я работаю с ним, 25 лет, вот 25 лет его отправляют куда-то там. Он возглавляет партию, абсолютно уверенно и чётко, благодаря ему мы 30-летие отмечаем и во многом благодаря ему она и сохранена", — сказал РИА "Новости" Ющенко.

А неназванный источник агентства в партии навал сообщения о смене руководителя КПРФ "бредом", добавив, что Зюганова "уже лет пять в Совфед "отправляют" каждый год". Сам же Афонин выступил с аналогичным заявлением. Он подчеркнул, что сообщения о якобы его назначении вместо Зюганова являются "полным бредом и провокацией" на фоне подготовки партии к празднованию 30-летия, а также к выборным кампаниям.