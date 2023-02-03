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3 февраля, 14:36

В Петербурге показали проект памятника сёстрам милосердия

<p>В Петербурге разрабатывают проект памятника сёстрам милосердия. Фото © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/02/3/v-peterburge-razrabatyvayut-proekt-pamyatnika-sestram-miloserdiya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

В Петербурге разрабатывают проект памятника сёстрам милосердия. Фото © телеканал "Санкт-Петербург"

В Петербурге представили проект памятника сёстрам милосердия Великой Отечественной войны. Скульптуру установят в Ленинградской области, её предполагаемая высота — 3,5 метра, а на отливку уйдёт три месяца, рассказал автор проекта скульптор Бесик Соломонашвили.

В Санкт-Петербурге представили проект памятника сёстрам милосердия. Видео © телеканал "Санкт-Петербург"

"Раз мало — значит, точно должны установить. Я считаю, что этим людям надо памятник поставить. Они были ангелами на фронте", — подчеркнул Соломонашвили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В годы Великой Отечественной войны сестёр милосердия насчитывалось порядка 20 тысяч. Сейчас в Ленобласти им посвящён только один памятник. Разрабатываемую скульптуру установят в посёлке Токсово, где в военное время находилось шесть госпиталей и медсанбатов.

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Татьяна Миссуми

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