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3 февраля, 14:48

Россиянам рассказали, можно ли заразиться корью после вакцинации

Инфекционист Капацына объяснил, можно ли заразиться корью после вакцинации

Насколько опасна корь для взрослого человека? Как протекает болезнь и можно ли заразиться после вакцинации? На эти и другие вопросы ответил врач-инфекционист и заведующий инфекционным отделением № 6 Клинической инфекционной больницы имени Боткина Владимир Капацына.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности, которое сопровождается высыпаниями на теле, а температура может достигать выше 40 градусов. При этом у болезни есть осложнения, такие как менингит и пневмония. Особенно им подвержена взрослая группа населения.

"Чаще всего инкубационный период у кори от восьми до 14 дней. Но также наблюдается и до 17 дней. Корь протекает остро: начинается с лихорадки, потом следуют высыпания на слизистой оболочке рта, потом появляется сыпь", — приводит слова врача телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказал медик, высыпания длятся до пяти дней, а полностью проходят за 14, однако опасность для окружающих человек представляет около недели. Последние два дня инкубационного периода и до пятого дня окончания заболевания он особенно заразен. При этом врач отметил, что заразиться могут и привитые.

"Люди, привитые от кори, могут переболеть ею. Так называемая корь привитых. Она характеризуется лёгким течением и более длительным инкубационным периодом до 21 дня", — рассказал эксперт.

Вместе с тем врач заявил, что избежать эпидемии можно в случае полной вакцинации населения страны.

Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори

Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори

Кстати, ранее Лайф рассказывал, кому показана прививка от болезни, которая опаснее коронавируса. Врач-вакцинолог уверен, что россиянам необходимо ревакцинироваться от кори. Как пояснил эксперт, всё дело в сроках "сохранности" иммунитета у привитых в детском возрасте, которые крайне индивидуальны.

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Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Николь Вербер
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