Россиянам рассказали, можно ли заразиться корью после вакцинации

Насколько опасна корь для взрослого человека? Как протекает болезнь и можно ли заразиться после вакцинации? На эти и другие вопросы ответил врач-инфекционист и заведующий инфекционным отделением № 6 Клинической инфекционной больницы имени Боткина Владимир Капацына.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности, которое сопровождается высыпаниями на теле, а температура может достигать выше 40 градусов. При этом у болезни есть осложнения, такие как менингит и пневмония. Особенно им подвержена взрослая группа населения.

"Чаще всего инкубационный период у кори от восьми до 14 дней. Но также наблюдается и до 17 дней. Корь протекает остро: начинается с лихорадки, потом следуют высыпания на слизистой оболочке рта, потом появляется сыпь", — приводит слова врача телеканал "Санкт-Петербург".

Как рассказал медик, высыпания длятся до пяти дней, а полностью проходят за 14, однако опасность для окружающих человек представляет около недели. Последние два дня инкубационного периода и до пятого дня окончания заболевания он особенно заразен. При этом врач отметил, что заразиться могут и привитые.

"Люди, привитые от кори, могут переболеть ею. Так называемая корь привитых. Она характеризуется лёгким течением и более длительным инкубационным периодом до 21 дня", — рассказал эксперт.

Вместе с тем врач заявил, что избежать эпидемии можно в случае полной вакцинации населения страны.