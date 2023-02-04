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4 февраля, 07:00

10 питомцев с самыми смешными улыбками, которые вы себе даже и придумать не можете

Эти пушистики обожают хозяев, но по их мордашкам этого не скажешь! Они дарят людям такие "улыбки", что лучше бы эти ухмылки никто не видел...

"Вчера мы официально усыновили Мэйбл. Вот её улыбка", — plentyoflasagna.

Фото © Reddit / plentyoflasagna

Фото © Reddit / plentyoflasagna

"Рори стерилизовали, и вот какой улыбкой он недавно одарил мою жену", — lGoTNoAiMBoT.

Фото © Reddit / lGoTNoAiMBoT

Фото © Reddit / lGoTNoAiMBoT

"Он стал больше, как и его улыбка", — funtime_snack.

Фото © Reddit / funtime_snack

Фото © Reddit / funtime_snack

"Рози начинает улыбаться, когда волнуется. Вот что я вижу, когда прихожу домой каждый день", — imfartandsmunny.

Фото © Reddit / imfartandsmunny

Фото © Reddit / imfartandsmunny

"Кто хорошая девочка?" *Медленно поворачивается с этой улыбкой*", — FFWD2Dend.

Фото © Reddit / FFWD2Dend

Фото © Reddit / FFWD2Dend

"Каждый год на Рождество собака сестры встречает меня своей милой/жуткой улыбкой", — DField118.

Фото © Reddit / DField118

Фото © Reddit / DField118

"Только поглядите, как она смотрит на меня, пока я пью кофе", — daughter-of-zeus.

Фото © Reddit / daughter-of-zeus

Фото © Reddit / daughter-of-zeus

"Это Пенни. Нет, она не в ярости. Она просто любит "улыбаться" людям", — AberrantCheese.

Фото © Reddit / AberrantCheese

Фото © Reddit / AberrantCheese

"Моему старичку исполнится 14 на этой неделе. Я не могу представить жизнь без этой ухмылки. Познакомьтесь со Стью!" pin2004.

Фото © Reddit / pin2004

Фото © Reddit / pin2004

"Мой новый щенок выстроил себе крепость из подушек на диване и устроился там со своей ухмылкой", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

10 самых настоящих собак-улыбак, которые помогут позабыть обо всех неурядицах в жизни

Обложка ©

Reddit / lGoTNoAiMBoT, imfartandsmunny

Сергей Трофимов

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