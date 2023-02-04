10 питомцев с самыми смешными улыбками, которые вы себе даже и придумать не можете
Эти пушистики обожают хозяев, но по их мордашкам этого не скажешь! Они дарят людям такие "улыбки", что лучше бы эти ухмылки никто не видел...
"Вчера мы официально усыновили Мэйбл. Вот её улыбка", — plentyoflasagna.
Фото © Reddit / plentyoflasagna
"Рори стерилизовали, и вот какой улыбкой он недавно одарил мою жену", — lGoTNoAiMBoT.
Фото © Reddit / lGoTNoAiMBoT
"Он стал больше, как и его улыбка", — funtime_snack.
Фото © Reddit / funtime_snack
"Рози начинает улыбаться, когда волнуется. Вот что я вижу, когда прихожу домой каждый день", — imfartandsmunny.
Фото © Reddit / imfartandsmunny
"Кто хорошая девочка?" *Медленно поворачивается с этой улыбкой*", — FFWD2Dend.
Фото © Reddit / FFWD2Dend
"Каждый год на Рождество собака сестры встречает меня своей милой/жуткой улыбкой", — DField118.
Фото © Reddit / DField118
"Только поглядите, как она смотрит на меня, пока я пью кофе", — daughter-of-zeus.
Фото © Reddit / daughter-of-zeus
"Это Пенни. Нет, она не в ярости. Она просто любит "улыбаться" людям", — AberrantCheese.
Фото © Reddit / AberrantCheese
"Моему старичку исполнится 14 на этой неделе. Я не могу представить жизнь без этой ухмылки. Познакомьтесь со Стью!" — pin2004.
Фото © Reddit / pin2004
"Мой новый щенок выстроил себе крепость из подушек на диване и устроился там со своей ухмылкой", — aww.
Фото © Reddit / aww
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Reddit / lGoTNoAiMBoT, imfartandsmunny