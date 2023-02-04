10 питомцев с самыми смешными улыбками, которые вы себе даже и придумать не можете

"Вчера мы официально усыновили Мэйбл. Вот её улыбка", — plentyoflasagna.

Фото © Reddit / plentyoflasagna

"Рори стерилизовали, и вот какой улыбкой он недавно одарил мою жену", — lGoTNoAiMBoT.

Фото © Reddit / lGoTNoAiMBoT

"Он стал больше, как и его улыбка", — funtime_snack.

Фото © Reddit / funtime_snack

"Рози начинает улыбаться, когда волнуется. Вот что я вижу, когда прихожу домой каждый день", — imfartandsmunny.

Фото © Reddit / imfartandsmunny

"Кто хорошая девочка?" *Медленно поворачивается с этой улыбкой*", — FFWD2Dend.

Фото © Reddit / FFWD2Dend

"Каждый год на Рождество собака сестры встречает меня своей милой/жуткой улыбкой", — DField118.

Фото © Reddit / DField118

"Только поглядите, как она смотрит на меня, пока я пью кофе", — daughter-of-zeus.

Фото © Reddit / daughter-of-zeus

"Это Пенни. Нет, она не в ярости. Она просто любит "улыбаться" людям", — AberrantCheese.

Фото © Reddit / AberrantCheese

"Моему старичку исполнится 14 на этой неделе. Я не могу представить жизнь без этой ухмылки. Познакомьтесь со Стью!" — pin2004.

Фото © Reddit / pin2004

"Мой новый щенок выстроил себе крепость из подушек на диване и устроился там со своей ухмылкой", — aww.