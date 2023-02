Выход ремейка The Last of Us перенесли почти на месяц

Студия Naughty Dog официально объявила о переносе даты выхода видеоигры The Last of Us Part I для ПК почти на месяц, теперь она должна выйти 28 марта 2023 года.

Разработчики заявили, что поражены любовью и поддержкой фанатов, которые высоко оценили одноимённый сериал от HBO. По их словам, команде потребуется несколько дополнительных недель, чтобы ремейк The Last of Us на ПК отвечал самым высоким стандартам.

"Команда Naughty Dog ценит вашу поддержку и энтузиазм. Мы с нетерпением ждём, чтобы в ближайшее время рассказать больше о ПК-версии ремейка The Last of Us", — написала студия в "Твиттере".