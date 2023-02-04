Американские пограничники высмеяли Байдена после скандала с китайским аэростатом

Профсоюз пограничной службы США опубликовал "язвительный" пост в адрес нынешней американской власти во главе с президентом Джо Байденом после того, как над территорией страны обнаружили китайский аэростат.

При этом издание New York Post отмечает, что ироничный пост появился на фоне миграционного кризиса, в результате которого в Соединённые Штаты хлынуло рекордное количество незаконных мигрантов. За минувший год численность нелегалов, пытавшихся въехать в страну, достигла почти 2,4 миллиона человек. Два года назад эта цифра составляла около 450 тысяч человек.