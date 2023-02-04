Американские пограничники высмеяли Байдена после скандала с китайским аэростатом
Профсоюз пограничников США высмеял администрацию Байдена из-за инцидента с аэростатом КНР
Профсоюз пограничной службы США опубликовал "язвительный" пост в адрес нынешней американской власти во главе с президентом Джо Байденом после того, как над территорией страны обнаружили китайский аэростат.
"Китай следит за нашей границей более внимательно, чем администрация Байдена", — говорится в публикации Национального совета пограничной службы (NBPC) в "Твиттере".
При этом издание New York Post отмечает, что ироничный пост появился на фоне миграционного кризиса, в результате которого в Соединённые Штаты хлынуло рекордное количество незаконных мигрантов. За минувший год численность нелегалов, пытавшихся въехать в страну, достигла почти 2,4 миллиона человек. Два года назад эта цифра составляла около 450 тысяч человек.
Накануне Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Минобороны Штатов отвергло идею о том, чтобы сбить объект, посчитав этот шаг опасным для населения. В КНР уже подтвердили, что это их аэростат был замечен над США. Власти Поднебесной объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над американской территорией. Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином. Глава американской дипломатии также заявил, что США сосредоточили усилия на том, чтобы удалить китайский аэростат из своего воздушного пространства.
Flickr / The White House