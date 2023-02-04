Китайский аэростат летит к базе США с самолётами-"невидимками" B-2

Воздушный шар Китая приближается к авиабазе США Уайтмен в штате Миссури. Об этом заявил сенатор Эрик Шмитт.

"Сама идея того, что у коммунистического Китая есть аэростат-шпион, направляющийся прямо сейчас к базе ВВС Уайтмен в Миссури — родине бомбардировщика-невидимки, — совершенно невероятна", — написал он в "Твиттере".