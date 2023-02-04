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4 февраля, 00:29

Китайский аэростат летит к базе США с самолётами-"невидимками" B-2

Сенатор Шмитт заявил, что аэростат Китая приближается к авиабазе Уайтмен в Миссури

Воздушный шар Китая приближается к авиабазе США Уайтмен в штате Миссури. Об этом заявил сенатор Эрик Шмитт.

"Сама идея того, что у коммунистического Китая есть аэростат-шпион, направляющийся прямо сейчас к базе ВВС Уайтмен в Миссури — родине бомбардировщика-невидимки, — совершенно невероятна", — написал он в "Твиттере".

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Сенатор добавил, что ни один американец не должен мириться с этим. База ВВС США Уайтмен служит основным местом размещения малогабаритных бомбардировщиков B-2 Spirit, а также тактических ядерных боеголовок.

Ранее Пентагон сообщил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. В Вашингтоне предположили, что аэростат запущен Китаем, и связались по этому поводу с Пекином. На предложение конгрессмена Марджори Тейлор Грин сбить воздушный шар в кратчайшие сроки Пентагон ответил отказом, считая этот шаг опасным для населения. В КНР уже подтвердили, что замеченный над США аэростат принадлежит Пекину. Власти Поднебесной объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над территорией Соединённых Штатов.

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YouTube / ABC7 News Bay Area

Иван Косицын

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