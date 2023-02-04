Овечкин сомневается, что сможет побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что сомневается в том, что сможет превзойти достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

"Я до сих пор не думаю, что это возможно. Как уже говорил, я просто иду от встречи к встрече день ото дня", — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Сейчас на счету 37-летнего нападающего 812 шайб, он отстаёт от Гретцки на 82 гола. Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по количеству забитых шайб.