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3 февраля, 23:34

Овечкин сомневается, что сможет побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Форвард клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что сомневается в том, что сможет превзойти достижение канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

"Я до сих пор не думаю, что это возможно. Как уже говорил, я просто иду от встречи к встрече день ото дня", — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

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Сейчас на счету 37-летнего нападающего 812 шайб, он отстаёт от Гретцки на 82 гола. Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по количеству забитых шайб.

Ранее в США спрогнозировали, когда Овечкин сможет побить рекорд Гретцки. Вероятно, это произойдёт в ноябре 2024 года.

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NHL.com

Иван Косицын

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